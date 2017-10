#TBT The Beauty Thursday Forever Young? Kate Moss für Calvin Klein

Warum Calvin Klein den neuen Duft „Obsessed“ mit 24 Jahre alten Bildern von Kate Moss bewirbt.



London. Spencer House. Im palastartigen Herrenhaus wartet die Presse gespannt auf die Bilder der neuen Kampagne. Im Garten und Festsaal hängen Schwarz-Weiß-Fotos einer 18-jährigen Kate Moss – noch nie gesehene Bilder der „Obsession“-Kampagne von 1993. Die 43-jährige Kate Moss ist auch da und erzählt zusammen mit Fotograf Mario Sorrenti wie die Bilder damals entstanden sind.

Warum die verjährte Erfolgsstory 2017 wieder aufgerollt wird? Weil das Thema wieder News ist, denn der neue Duft von Calvin Klein „Obsessed“ wird mit den Outtakes eben jenes Shootings beworben. In all den Jahren haben die Bilder nicht an Aktualität verloren. Sie vermitteln heute wie damals Intimität und Authentizität. Das mag daran liegen, dass die Bilder ohne großes Team entstanden sind. Nur ein Jungfotograf und ein Newcomer Model, beide ineinander verliebt. Sie wurden von Calvin Klein mit jeder Menge Filme für zehn Tage auf die British Islands geschickt, mit der Hoffnung, dass Bilder für eine Duftkampagne dabei entstehen. Welches großes Label würde das heute noch wagen? Keines. Vermutet Kate Moss. „Sie haben uns vertraut und daran geglaubt, dass wir tatsächlich mit brauchbaren Bildern zurück kommen“.