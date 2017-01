Der neue Hybrid-Lippenstift von YSL

Achtung, Beauty-Fans, hier kommt ein neues Multitalent: Der neue Lippenstift von YSL Beauty vereint einen farbigen Lippenstift im Inneren mit einem Lippenpflegestift außen.

Keine Frage, besondere Talente beeindrucken uns immer. Und in die Kategorie fällt auch das neuste Lippenprodukt von YSL Beauty – was von außen aussieht wie ein neuer „Rouge Volupté“ Lippenstift, entpuppt sich beim Öffnen als Neuerung. Ja, auch ein Lippenstift, aber gleichzeitig ein Pflegebalsam! „Volupté Tint-in-Balm“ heißt der neue Lippenstift, bei dem die Farbe im Inneren steckt und von einem Lippenbalsam ummantelt ist. Warum wir den Lippenstift brauchen? Weil die Farbtöne superschön fürs Frühjahr sind und Namen wie „Flirt Me Coral“ oder „Tease Me Pink“ tragen. Das Beste: Schminkspiegel oder Lipliner sind hier völlig unnötig, der Lippenstift lässt sich total easy auftragen und hinterlässt auf den Lippen nur einen Hauch von Farbe mit einem leichten Schimmer (sehr praktisch und modern!).

Okay, zugegeben, die Tatsache, dass die Lippenstifte mega schick aussehen und die Farbe in Form eines kleinen Kussmunds integriert ist, trägt wahrscheinlich auch dazu bei, dass wir „Volupté Tint-in-Balm“ so toll finden.

Erhältlich sind die neuen Hyprid-Lippenstifte in insgesamt 12 Farbnuancen aus drei Farbfamilien ab April 2017, jeweils zum Preis von circa 35 Euro.