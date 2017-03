#TBT – The Beauty Thursday Metallic Lips

Es ist eine „Yay or Nay“ Frage, aber – passend zum baldigen Frühlingsbeginn – verlieben wir uns in den Schimmer-Look.

Sobald die Sonne langsam durchbricht und wir den Frühling riechen können, werfen wir unsere matten Lippenstifte in die Schublade und mögen es wieder glossy. Ein Trend, der sich nun auch im Alltag durchsetzt, sind metallische Lippenfarben, die dein ganzes Gesicht zum Strahlen bringen. Ein bisschen Wimperntusche, Rouge oder Bronzer für einen frischen Look und eine metallische Trendfarbe auf den Lippen – fertig ist unser neuer Lieblingslook. Dafür haben wir uns in den Online-Shops umgesehen und zeigen euch unsere Auswahl.

1 // MAC Cosmetics – On and On Lipstick; Dunkles Lila mit blauem Perlschimmer

2 // Kat von D – Studded Kiss Lipstick; Gothica mit Bronzeschimmer

Lippenstifte mit Schimmer sind gefragt. Von dunklem Lila bis zu Bronze ist die Auswahl groß. Und das Beste: Die Textur der Lippenstifte verteilt die glitzernden Partikel gleichmäßig auf euren Mündern.

1 // Yves Saint Laurent Beauty – Gloss Volupté Scandalously Gold

2 // Trend it up – Metal Shine Liquid Lipcream 030

Für alle, die es cremiger mögen ist ein metallischer Lipgloss das Richtige. Allerdings ist die Intensität der Farben deutlich stärker und somit auch exzentrischer. Von gewagten Farben, wie Gold, bis zu schimmerndem Pink ist alles dabei.