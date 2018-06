Summer, sun, sweet smell: Damit riecht ihr gut zu jedem Anlass!

Es ist Sommer, der Duft von Sonnencreme, Freibad und Blumen liegt in der Luft – fehlt nur noch das perfekte Parfum!

Text: Kristin Roloff

Habt ihr bald Geburtstag, feiert auf einem Festival, plant eure Hochzeit oder steht ein entspannter Beachday mit Freunden an? Wir stellen euch zu diesen vier Anlässen den jeweils passenden Duft vor – und verraten euch, was die Parfums so besonders macht.

Für den nächsten Geburtstag: Dolce & Gabanna „ The One“

Ein Geburtstag ist jedes Jahr auf’s Neue ein ganz besonderer Tag. An diesem Datum steht nur ihr im Vordergrund und niemand kann euch die Show stehlen – ganz nach dem Motto You Are „ The one “! Der gleichnamige, blumige Duft von Dolce & Gabbana ist für Frauen, die offen für Veränderungen sind und jedes neue Lebensjahr feiern. Jetzt bleibt uns nur noch eins zu sagen: Happy Birthday!

Für einen Tag am Strand: DKNY „Be Delicious“

Strandvibes deluxe: Gute Freunde, nice Musik und ein guter Cocktail in der Hand – was braucht man mehr? Nicht viel, aber ein Duft auf der Haut, der genau diese Vibes widerspiegelt kann ja nicht schaden. DKNY „ Be Delicious “ riecht wie ein saftiger Cocktail aus Apfel, Gurke und süßer Blüte. Wir kriegen bei diesem Gedanken jedenfalls direkt Lust in den Urlaub zu reisen, und ihr?

Für das nächste Festival: LANCÔME „La vie est belle“