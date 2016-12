Drei Styles für Silvester

Ihr wisst noch nicht, was ihr auf der Silvester-Partry tragen sollt? Hier kommen die drei besten Trends für die finale Nacht des Jahres!

Wenn es eine Nacht gibt, in der ihr richtig dick auftragen könnt, dann ist es die Silvesternacht! Jeans könnt ihr an den 364 anderen Tagen des Jahres tragen – aber für diesen Anlass wurde Party-Fashion gemacht. Bühne frei für unsere drei Favorites!

Samt

Samt ist einer der wichtigsten Trends in diesem Herbst/Winter – und passt einfach perfekt zu den Festtagen: so adlig, so edel – on point für Party-Könige.

Mond & Sterne

Die Sterne sagen eine großartige Nacht voraus! Besonders, wenn sie auf unseren Outfits funkeln.

Sparkle & Shine

Früher war mehr Lametta? Vielleicht. Aber heute sind mehr Pailletten – und Metallicleder und Goldglanz. Diese Teile wirken am besten unter einer Discokugel, trust us.

TEASER: Aus der BLONDE Basic Issue

FOTO: Marie Hochhaus

MODEL: Marie Bamage

MAKE-UP: Jamal Musa

OUTFIT: Mantel Kiomi, Rollkragen ASOS, Kleid KLEIDEREI