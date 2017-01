Sasha Lane modelt für Louis Vuitton

Nun trudeln sie ein – die Kampagnen der großen Labels. Für die S/S17 Kampagne von Louis Vuitton war American Honey Star Sasha Lane vor der Linse.

Photography by Bruce Weber

Der aufgehende Stern aus Texas und Hauptdarstellerin im neuen US-Film American Honey, Sasha Lane, steht nun auch als Model auf der Kamera. Obwohl wir bereits eine Vorahnung gehabt haben, dass wir sie bald als Durchstarterin wiedersehen, so sind wir doch fasziniert von ihrem erwachsenen Look in der neuen Spring Summer 17 Kampagne. Bruce Weber hat die 19-jährige neben Schauspielerin Adèle Exarchopoulos, Dawson’s Creek Sternchen Michelle Williams und Oscar-Preisträgerin Jennifer Connelly. In jedem Fall reiht sich Sasha in eine Reihe guter Schauspielerinnen ein. Chefdesigner Nicolas Ghesquière ehrt in seiner neusten Kollektion die Stadt der Liebe: “Paris is nourished by all artistic in uences. It is to this cultivated, intellectual, original and free-spirited Parisienne that I wanted to pay tribute.” Neben der sechsten Kampagnenreihe dieser Art, gibt es auch einen Film von Bruce Weber, der von der Flimmer-Ästhetik und den geblichenen Farben an einen Super 8 Film erinnert und uns mitnimmt auf eine Tour durch die Stadt.