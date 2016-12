Der BLONDE Geschenkekranz

Wir verlosen jeden Adventssonntag ein Geschenk an euch. Heute, am 4. Advent, gibt es die Estelle Uhr von Komono zu gewinnen.

Es brennen nun alle Kerzen auf unserem Kranz und das heißt: In genau sechs Tagen ist Weihnachten! Neben dem Stress des Last-Minute Geschenkeshoppings, wollen wir euch nochmal etwas Gutes tun und verlosen die Estelle Uhr von Komono in der Farbe Lotus. Das rostrot-braune Lederarmband hält eine glänzende Golduhr, mit der ihr immer die Zeit im Blick habt (auch nach Weihnachten). Das Zifferblatt ist genauso wie der Look der Armbanduhr schlicht gehalten und verzichtet darauf, euch mit Zahlen zu konfrontieren – schließlich wissen wir mittlerweile, wie man eine Uhr liest. Das Label „Komono“ steht für „Small things“ und genau das findet ihr auch in der minimalistischen Estelle wieder. Die Uhr hat einen Wert von 79,95 Euro.

Win Win Win

Wenn ihr die Uhr gewinnen möchtet, schickt uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff „4. Advent“, eurem Namen und eurer Adresse an gewinne@blonde.de. Der Einsendeschluss ist der 21.12.2016, der Gewinner wird von uns per E-Mail benachrichtigt und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir drücken euch die Daumen und habt ein schönes viertes und letztes Adventswochenende! 🎄