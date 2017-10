BLONDE GIRLBOSS ISSUE

„Ob ich gern ein Girlboss bin? Yes! Girls sind nicht klein und niedlich, sondern selbstbewusst und cool. Und Girlbosse sind die besseren Bosse, ohne Machtgier, übertriebenes Hierarchiegehabe oder cholerische Chefanfälle. Girlbosse stehen für ihre Ideen ein und lassen sich nicht davon abhalten, diese umzusetzen. Sie tun sich dafür mit anderen Frauen und Männern zusammen, sind sich nicht zu schade, um Hilfe zu fragen und nehmen sich den Raum, den sie brauchen – ohne um Erlaubnis zu bitten. Als ich gefragt wurde, die Gast-Chefredaktion für die „Girlboss Issue“ zu übernehmen, war ich sofort Feuer und Flamme – schließlich bin ich seit drei Jahren selber Girlboss und habe mit Femtastics mein eigenes Unternehmen gegründet. Am Ende ist „Girlboss“ kein Trendbegriff, sondern eine Einstellung: der unbedingte Wille zu Autonomie und Unabhängigkeit. Plus der Mut und die Risikobereitschaft, auch mal Grenzen zu überschreiten. Und: Hinter jeder Frau steht eine andere starke Frau. Lasst es uns anpacken!“