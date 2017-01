Home, Radar, The Internet InstaFive on a Tuesday Die Newcomer der Golden Globes von Laura Binder

@sofiavergara: Die kolumbianische Schönheit werden wir wohl immer mit der Serie Modern Family verbinden, in der sie ihren eigenen Look oft selbst aufs Korn nimmt. Seit einem Jahr hat sie einen Stern auf dem Walk of Fame und engagiert sich neben dem Modeln und der Schauspielerei insbesondere für junge lateinamerikanische Frauen. Bei den diesjährigen Golden Globes versprühte sie nicht nur gute Laune, sondern schlüpfte auch in die Moderatorinnen-Rolle. Ihr angeblicher Versprecher von „annual“ zu „anal“ und „anus“ brachte den Saal zum Grinsen. Sofia selbst grinste danach in die Kamera. Die Twitter-Gemeinde rastete daraufhin aus und fand den „schmuddeligen“ Witz nicht witzig. Wir lieben Sofia trotzdem für ihren Akzent und denken es gibt weit mehr, über das man sich aufregen kann.

Gracias @lorraineschwartz @zuhairmuradofficial golden dress for the #goldenglobes2017 ✨✨✨✨✨✨ Ein von Sofia Vergara (@sofiavergara) gepostetes Foto am 8. Jan 2017 um 17:01 Uhr

@scarletstallone: Scarlet und ihre beiden Schwestern waren in diesem Jahr die „Miss Golden Globes“ – also diejenigen, die den Award übergeben dürfen. Für die drei Töchter der lebenden Hollywood-Legende Sylvester Stallone – Scarlet (14), Sistine (18) und Sophia (20) – war es ein Highlight gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Vom Vater lernten sie nicht nur schon von Kleinauf sich zu verteidigen (mit täglichen Box- und Trainingseinheiten), sondern auch kurz vor den Awards nicht zu stürzen. Denn davor hatten alle drei Angst. Die Jüngste, Scarlet, musste jeden Tag eine Stunden üben auf High Heels zu laufen. Disziplin steht im Haus Stallone aber nicht immer an erster Stelle. Denn ihr „Rocky“ und „Rambo“ Vater hat ihnen die väterliche Fürsorge auch anderes gezeigt: Früher färbte er die Haare seiner Töchter selbst und auch heute steht er für Stylingfragen immer bereit.

Jimmy’s angels👼🏻 Ein von Scarlet Stallone (@scarletstallone) gepostetes Foto am 4. Jan 2017 um 12:27 Uhr

