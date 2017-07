Film-News Disney vereint Oprah, Mindy Kaling und Reese Witherspoon in einem Film

Der neue Trailer zu „A Wrinkle in Time“ bietet alles, was ein Sci-Fi Film braucht.

Das Buch „A Wrinkle in Time“ (dt.: Eine Falte in der Zeit) von der amerikanischen Autorin Madeleine d’Engle entführt euch in eine Fantasy Welt voller spannender Highlights. Disney hat sich jetzt der Verfilmung angenommen und sogar schon den ersten Trailer veröffentlicht. In der Geschichte, verschwindet der Wissenschaftsvater von Meg (gespielt von Storm Reid), den sie zusammen mit ihrem Vater und einem Freund in verschiedenen Welten suchen muss. Die besondere Erscheinung in diesem Film macht aber das Trio aus Oprah Winfrey, Mindy Kaling und Reese Witherspoon – die übernatürliche Wesen darstellen. Die drei sind unsterbliche und zeitreisende Hexen, die mit ihrem beeindruckenden Make-Up und den aufwendigen Frisuren auch optisch eine Bereicherung sind. Gemeinsam wollen sie das Universum wieder in Ordnung bringen.

Ein Beitrag geteilt von Mindy Kaling (@mindykaling) am 15. Jul 2017 um 16:25 Uhr

Der Trailer steigert unsere Vorfreude auf einen Disney Film, der etwas anderen Art. Geplant ist der Film in englischer Sprache für den 9. März 2018.