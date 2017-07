Gewinnspiel Gewinnt 2×2 Tickets für das New Horizons Festival

Eure Festival-Kasse sieht leer aus? Wir verlosen Tickets für alle Fans von Electro, Dance und Trap für das New Horizons Festival auf dem Nürburgring.

Ein neues Festival feiert seine Premiere: Vom 25. bis 26. August bebt der Nürburgring und entführt euch in sieben verschiedene Welten, in denen mehr als 150 DJs auflegen werden. Jede Area verfügt über eine eigene Stage und einen individuellen Musikstil. Von EDM bis Techno, Trance bis Hardstyle oder Trap bis Goa, kommt jeder auf seine musikalischen Kosten. Freut euch auf Künstler wie Felix Jaehn, Lost Frequencies, Martin Solveig oder auch Robin Schulz oder Tiësto. Das Motto lautet: 2 Tage, 3 Nächte, 7 Welten – und jede Menge Beats, zu denen ihr euch die Füße wund tanzen könnt. Das New Horizons Festival verspricht anders zu sein, als das was man generell unter Festival versteht. Denn die Location stellt ein eigenes Land dar, dass sich in verschiedene Kingdoms aufteilt, die von den verschiedenen Musikstilen regiert werden.

Für alle Abenteurer, die dieses Jahr nochmal in der freien Natur tanzen möchten, als gäbe es kein Morgen mehr, verlosen wir 2×2 Tickets inkl. Camping.

Mehr Infos zum Line-Up und dem Festival findet ihr unter newhorizons-festival.com! 🔥 Einen Vorgeschmack, auf das was euch erwarten wird, bekommt ihr jetzt schon:

