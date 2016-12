Solange schenkt uns ein neues Medley

Mit dem Live Auftritt von Solange Knowles und ihrem neuen Medley läutet sich für uns die entspannte Weihnachtszeit ein.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und deshalb verwundert es niemanden, dass die kleine Schwester von Beyoncé ebenfalls ein musikalisches Talent mitbringt. Ihr Album „A Seat at the Table“ hat trotz aller positiven Erwartungen die Liebe zu ihr erneut entfacht. Mit dem Musikvideo zu „Cranes in the Sky“ bewies sie, dass eine gute Stimme keine Special Effects und aufwendigen Inszenierungen braucht. Und genau nach diesem Motto verlief auch ihr Live Auftritt bei Jimmy Fallon. Das von ihr eingeführte „Viele-Frauen-ein-Kleid“-Dress als Symbol für den Zusammenhalt von Frauen (inspiriert von einem Issey Miyake Dress aus den 90ern) als Symbol fwurde diesmal in tiefem Rot passend zur kompletten kleinen Kulisse präsentiert. Dezente Bewegungen und eine angenehm ausstrahlende Ruhe verzaubern uns allein schon optisch. Und auch musikalisch gab eine Überraschung. Solange schenkt uns ein Medley aus „Rise“ und „Weary“. Wir hören es auf Repeat und packen gedanklich schon unsere Koffer für eine besinnliche Weihnachtszeit.

Und auch Jimmy Fallon rastet vor Euphorie am Ende des Auftritts aus. Seht selbst:

Header: Screenshot