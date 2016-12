Tegan and Sara gründen LGBT Stiftung

Die kanadische Indie-Band Tegan and Sara gehören zu den musikalischen Aktivisten und setzen sich nun besonders für Frauen mit einer anderen sexuellen Orientierung ein.

Foto via @teganandsara

LGBTQ (die Kurzform für Homosexuelle, Bisexuelle, Transgender und Queere) wird immer noch als Randgruppe der Gesellschaft betrachtet. Deshalb hat das musikalische Zwillingspaar aus Tegan und Sara eine Stiftung gegründet, die den Fokus besonders auf Frauen und Mädchen wirft, die sich sexuell anders orientieren. Während ihrer letzten Promo Tour für Tegan and Saras Album „Love you to Death“ haben beide begonnen mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten, die für mehr Rechte und Akzeptanz der LBGTQ Gemeinde kämpfen. „Unsere Mission beruht auf dem Engagement für Feminismus und Rassen-, Sozial- und Geschlechtergerechtigkeit“, verkünden beide auf ihrer Stiftungs-Seite, „Wir kämpfen gegen die Ungleichheit, die LGBTQ Mädchen und Frauen daran hindert, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.“

Viele ihrer Fans und Unterstützer sind homosexuell und deshalb will die Indie-Band nun auch etwas zurückgeben – und nicht nur gemeinnützige Spenden sammeln, sondern auch das gesellschaftliche Bewusstsein ändern. Mit Fakten wie „1% aller TV Charaktere sind lesbisch“ versuchen sie Aufklärung zu leisten und auf den Randgruppen Status aufmerksam zu machen um sich im Kampf gegen Homophonie und Rassismus einzubringen. Eine weitere Motivation für diese Stiftung ist der neue Präsident der Vereinigten Staaten. „Wir werden gegen die repressive Gesetzgebung der ankommenden Trump Administration kämpfen. Wir werden gegen regressive homophone, transphobische und misogynistische Gesetze kämpfen.“ Eine klare Ansage. Mehr dazu findet ihr unter teganandsarafoundation.org