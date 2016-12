Model Merch und Vintage-Liebe

Das Label The Fan bringt die Super6-Kollektion raus – eine Mischung aus Vintage-Charme und einer Hommage an die Supermodels der 90er.

2016 war das Jahr der Merch-Kollektionen – und dabei meinen wir nicht die Rolling Stones T-Shirts beim Fast-Fashion-Riesen von nebenan. Die Leute haben sich nicht mehr für die großen Labels, sondern für ihre Stars die Beine in den Bauch gestanden. Kanye West hat Pop-Up Stores in den Metropolen der Welt eröffnet und für einen Tag seine „Life of Pablo“ Sachen verkauft, Beyoncé hat uns zu Lemonade mit immer neuen Teilen versorgt und zuletzt hat M.I.A. uns dazu gebracht, ihre Logos selbst auf unsere Shirts zu drucken. Doch jetzt gibt es noch etwas ganz Neues. Das Londoner Label „The Fan“ hat eine Capsule Kollektion gemacht, die eine Art Model Merch der Super6 ist: Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington und Kate Moss. Die Frauen, die in den 90ern für die „Ära der Supermodels“ verantwortlich waren. Frauen, die für die Mischung aus Brain und Beauty standen und die Mode nachwirkend verändert haben: „They are the faces and characters who brought to life some of the most iconic creations in fashion.“ (The Fan)

Die erste Kollektion des jungen Labels hat dem einzigartigen Genie und Künstler Andy Warhol und den Anfängen von seinem „Interview“ Magazin Tribut gezollt. Jetzt sind es die Super6. Doch warum? Die beiden Gründerinnen wollen damit nostalgische Jugenderinnerungen wecken und auf das setzen, was sie geprägt hat: „We lived in different parts of the world but obsessed over the same things, we were true fans back then and still are. We both grew up with generational pop culture game-changers like MTV and Smash Hits/The Face/i-D magazine (…). These icons shaped the world as much as they shaped our ideas and experiences.” Und genau diese Fan-Liebe bringen sie nun auf Stoff und gewinnen dadurch ebenfalls treue Anhänger. Einer von ihnen ist Model Adwoa Aboah – die das Gesicht der neuen Super6 Kampagne ist. We love! Die Vintage Charme Jacken und Teile könnt ihr in einer Limited Edition im The Fan Onlineshop bereits vorbestellen.

All images, courtesy of „The Fan“