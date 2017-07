Mode-News This is Jane Wayne x Viu

Nike und Sarah haben zusammen mit Viu Eyewear eine Sonnenbrille designt – in knalligem orange!

Die Berliner Powergirls von This is Jane Wayne scheinen wirklich nie still zu stehen – jetzt haben sie auch noch eine Sonnenbrille zusammen mit dem Schweizer Brillenlabel Viu Eyewear designt. „The Mysterious“ heißt die Brille, die Farbe nennt sich „Arancia“ und so sieht sie auch aus: knallig orange! Sie soll, so Nike und Sarah, die Trägerin „sofort an Capri-Eis, Orangenplantagen, Italien-Urlaub und schönste Sonnenstunden erinnern“.

Erhältlich ist die JW x VIU Sonnenbrille ab heute, 21. Juli, zum Preis von 220 Euro in ausgewählten VIU Flagshipstores (Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Düsseldorf, Köln und Wien) und online auf shopviu.com. Sie ist auf 250 Stück limitiert.

Fotos: This is Jane Wayne