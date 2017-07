Faire Sneaker aus Paris

Dahinter stecken die beiden Gründer Sébastien Kopp und François-Ghislain Morillion, die sich während ihres Wirtschaftsstudiums in den USA ausführlich mit den verschiedensten Produktionsweisen beschäftigt haben. In Brasilien haben die zwei Franzosen beschlossen, mit den vor Ort vorhandenen Ressourcen umweltschonend das zu produzieren, was sie schon immer begeistert hat: Sneaker. Die Schuhe werden aus fair gehandelter zertifizierter Biobaumwolle produziert. Das Leder ist mit dem leichtmöglichsten Chromanteil gegerbt oder rein pflanzlich. Die Schuhsohlen sind reine Naturkautschuksohlen aus dem Amazonasgebiet. Viele Modelle sind komplett vegan. Und auf der Website finden sich weitere Informationen zu allen Materialien und deren Verarbeitungsprozess.

Hinzu kommt, dass die Sneaker richtig gut aussehen. In der Herbst/Winter-Kollektion 2017 lässt sich ein klarer Eighties-Einfluss erkennen – mit Glitzer-Metallic und Retro-Farb-Kombis. Besonders das Modell „V-10“ (das es auch als Rollschuh gibt!) und das neue Modell „V-12“ haben es uns angetan.

Nachhaltigkeit rules!

FOTOS: VEJA