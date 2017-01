Drink Smoothie not Martini – 5 Rezepte

It's Wednesday and I'm Living

Der Januar ist der Montag des Jahres. Doch was tun wir gegen Neujahrsmüdigkeit? Wir zeigen euch Detox-Smoothie Rezepte, mit denen ihr ruckzuck wieder fit werdet.

Gute Vorsätze hin oder her, zum Jahresbeginn fühlen für uns nicht ganz in Form. Zu viel (zuckriges, fettiges, leckeres) Essen, zu viel Alkohol … Da kann man schon mal eine kleine Detox-Phase einlegen, um den Neustart zu beschleunigen. Wir haben uns auf Pinterest nach 1A-Smoothie-Rezepten voller gesunder Zutaten umgesehen, die euch sofort fit machen – egal ob ihr das für den Tag in den Start braucht, gegen den Kater oder die Neujahrsmüdigkeit.

Grüner Smoothie mit Spinat, Avocado, Birne, Limone, Petersilie

Rezept auf Elle Republic

Blaubeer-Ingwer Smoothie

Rezept auf Chefkoch.de

Grüner Smoothie mit Rucola und Ingwer und roter Smoothie mit Himbeere und Aroniabeere

Rezept auf Transglobalpanparty

Detox-Smoothie mit Orange, Mango und Ingwer

Rezept auf Gaumenfreundin