Get shit done

Damit ihr euch zum Jahreswechsel richtig sortieren könnt, braucht ihr ein wichtiges Item. Deshalb haben wir uns nach fancy Mülleimern umgesehen.

Photo via Pinterest

Zugegeben, ein bisschen dekadent ist es schon. Aber Abfall wird in jedem Haushalt produziert und wir wollen ihn irgendwo verstauen, wo er nicht stört, bis wir uns irgendwann dazu bequemen, die Mülltüte endlich raus zu bringen. Bis dahin haben wir die Nase voll von hässlichen Plastiktonnen und Unordnung. Deshalb kommt nun eine erlesene Auswahl von Mülleimern, in denen sogar Oskar aus der Sesamstraße mit Kusshand residiert hätte. Und wem das ganze eine Spur drüber ist, der kann auch Pullis und Socken in diesen Behältern horten:

1 // Wire Framed Trash via Schoolhouse

2// Eimer aus Metall via Maisons du Monde

3 // Paper Bag Holder via Finnish Design

4// Essey Bin Bin Eimer via Rakuten

5// HAN Elegance Papierkorb via Rakuten

6// Umbra Woodrow Bin via Amazon

7// Bloomingville Kupfer Eimer via Wohn Gut

8// Gold Trash Can via cb2