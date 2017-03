Acai Bowls und Chia Pudding: gesundes Frühstück in Hamburg

Acai Bowls, Chia Pudding oder Birchermüsli: bunte, mit gesunden Superfoods gefüllte „Breakfast Bowls“ liegen im Trend. Wir verraten euch, wo ihr gesundes Frühstück in Hamburg bekommt.

Unter dem Hashtag #breakfastbowl finden sich auf Instagram über 58 Tausend Beiträge. Die Instagrammer überschlagen sich mit bunten, perfekt inszenierten und akribisch dekorierten Frühstücksgerichten. Da liegt jede Blaubeere punktgenau, da wurde kein Korn gedankenlos in die Schüssel geschüttet. Gesundes Frühstück ist angesagt und megahip. Aber auch megagesund. Hier handelt es sich definitiv um einen gehaltvollen Trend (pun intended).

Wer nicht nur Fotos auf seinem Handy anstarren, sondern sich selbst ein Bild von Acai Bowl & Co. machen möchte (Ups, diesmal no pun intended), hat mittlerweile nicht nur in Kalifornien zahlreiche Frühstücksoptionen in Cafés zur Auswahl. Auch in Hamburg sind die gesunden „Breakfast Bowls“ angekommen – in der Hansestadt poppen immer mehr Juice Bars und Rawfood-Cafés auf, die auch Superfood-Frühstück auf ihren Speisekarten haben.

Hier kommen unsere Favoriten:

Der Lieferservice Ombak Bagus Bowls aus Hamburg hat sich auf Acai-Bowls spezialisiert. Er liefert die gesunden Schüsseln, die auf Basis der Acai-Beere zubereitet werden, nach Hause, ins Büro oder an den Elbstrand. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Bowls (jeweils á 565ml zum Preis von 7,40 Euro), die sich beliebig mit Toppings ergänzen lassen.

Paledo

Im Café Paledo im Hamburger Stadtteil Hoheluft steht Paleo-Essen auf der Karte. Das heißt: Gerichte aus natürlichen, unverarbeiteten und nährstoffreichen Zutaten. Zum Frühstück (ganztägig!) gibt’s zum Beispiel Acai Bowls (je 7,50 Euro), Chia Smoothie Bowls (je 7 Euro), Chia Pudding und Overnight Oats (je 4,5 Euro).

Im Café Lebeleicht in Hamburg Eppendorf bekommen Healthfood-Fans nicht nur ihre tägliche Dosis Juice Shots, Säfte und Smoothies, sondern auch leckere rohe Frühstücksbecher zum Mitnehmen. Zum Beispiel „Mangobircher“ und „Chiabreakfast“.

In Winterhude versorgt seit Januar 2016 die Smoothie- und Saftbar Mad About Juice ihre Gäste mit Vitaminen. Acai Bowls mit Obst, Chiasamen und anderen Superfoods bekommt man hier neben Flüssigem auch. Schnell hin, ihr Early Adopters, wenn ihr zu den ersten Besuchern zählen wollt!

Oh My Juice

Die Juice Bar Oh My Juice liegt an der Ecke Lange Reihe/Schmilinskystraße in St. Georg. Neben nährstoffreichen, frisch gepressten Säften bereiten die drei Besitzerinnen auch supergesunde Snacks, Salate und eben wechselnde Frühstücksgerichte zu. Zum Beispiel Chia-Pudding mit Früchten, Kokosjoghurt und ab Februar außerdem Acai Bowls und Smoothie Bowls.

TEASERFOTO: Ombak Bagus Bowls