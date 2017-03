Friday - Highday BLONDE #08

Freitag ist Hightag! Deswegen versorgen wir euch einmal die Woche mit dem perfekten Wochenend-Soundtrack.

Die Sängerin Feist taucht nach sechs Jahren Abwesenheit wieder auf und kündigt auf Twitter ihr neues ALBUM „Pleasure“ an. Die Kanadierin hat seit ihrem Solo-Album „Let It Die“ nicht mehr wirklich von sich hören lassen – ein Grund mehr, um ihr Comeback zusammen mit anderen TOP Künstler*innen, in unserer BLONDE #08 Wochenende-Playlist zu feiern. Mit dabei Cat Power, Pj Harvey, Tennis, Lower Dens, Blood Orange und mehr! 💓

Viel Spaß beim Reinhören und ein schönes Wochenende!