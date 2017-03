Friday - Highday BLONDE #09

Freitag ist Hightag! Deswegen versorgen wir euch einmal die Woche mit dem perfekten Wochenend-Soundtrack.

Es gibt News auf dem Musikmarkt! Kendrick Lamar teasert ein neues Album bei Instagram an, auch ZAYN hat eine neue Single, Gorillaz geben uns vier neue Tracks und das Datum für ein neues Album und auch Drake hat jüngst „More Life“ mit sechs neuen Songs veröffentlicht. Deshalb widmen wir unsere neueste Playlist allen Neuerscheinungen, die bei uns auf Repeat laufen.

Wer Freitag und Samstag genug gedanced hat, kann sich auf einen ruhigen Sonntag freuen. Ein Song zum Verlieben ist definitiv 4422 von Drake und Sampha. Für die richtige Musik gibt es auch den neuen Track 3WW von alt-J. Nothing burns like the Cold von Snoh Aalegra sorgt für den perfekten Wochenendausklang mit einem letzten Glas Wein in der Hand. Mit dabei ist auch Adna, die uns gerade erst mit frischer Musik beglückt, und es mit Closure auf unsere Playlist geschafft hat. Happy Weekend!