FRIDAY – HIGHDAY BLONDE #11

Freitag ist Hightag! Deswegen versorgen wir euch einmal die Woche mit dem perfekten Wochenend-Soundtrack.

Bei „99 Problems“ ertönt sofort die unverkennbare Jay-Z Stimme in unserem Kopf und wir summen weiter „but a bitch ain’t one“. Doch diese Woche haben wir uns den besten Acoustic Covern versprochen und echt starke Stimmen entdeckt. Die Tracks machen Lust in ein Cabrio zu springen, der Sonne entgegen zu fahren und die leicht verruchten Stimmen richtig laut aufzudrehen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Cover von 99 Problems vom britischen Singer/Songwriter Hugo? Oder der „Sexy and I know it“ Variante von Noah Guthrie? Oh, oh Girl – Happy Weekend!