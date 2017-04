Friday – Highday BLONDE #13

Freitag ist Hightag! Deswegen versorgen wir euch einmal die Woche mit dem perfekten Wochenend-Soundtrack.

Land del Rey ist zurück! Und diesmal nicht mit vielen Geigen und süßen Melodien, sondern im Duett mit The Weeknd und gediegenen Beats für „Lust for Life„. Und auch eine weitere Neuerscheinung hört sich nicht nur gut an, sondern liest sich sogar gut: Drake, Nicki Minaj und Lil Wayne haben gemeinsame Sache gemacht. Das Ergebnis nennt sich „No Frauds„. Um dem Stil dieser beiden Neuerscheinungen treu zu bleiben, haben wir unsere Playlist noch um weitere Songs aufgestockt, die euch den richtigen Wachend-Flow geben. Mit dabei „Cinderella“ von Mac Miller, unsere Neuentdeckung mit neuer Platte Kasey Andre oder auch Pusha T und Kehlani. Happy Weekend!