Friday – Highday BLONDE #EasterEdition

Freitag ist Hightag! Deswegen versorgen wir euch diesmal mit dem perfekten Wochenend-Soundtrack für das Oster-Wochenende.

Wir können die Feiertage schon riechen und wollen losziehen, frische Blumen kaufen und entspannt im Pyjama zu Hause die Musik aufdrehen. Denn vermutlich wird das traditionelle Kuchen-Essen auf Drinnen verlegt, so wechselhaft wie das April-Wetter zurzeit ist. Deshalb haben wir ein paar Oldies but Goldies rausgekramt. David Bowie, The Verve und Oasis sorgen für klassische Gute-Laune Musik. Mit Two Door Cinema Club oder The Arctic Monkeys kommt die Musik zum durch die Wohnung tanzen. Happy (long) Weekend!