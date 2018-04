Das perfekte Selfie: Gewinnt das neue Honor 9 Lite Smartphone!

Die beiden Kamerateams sind in der Lage, Bilder mit viel Tiefe und authentischer Farbe zu erschaffen. Durch die großen Blenden mit 16 Stufen entstehen optisch anspruchsvolle Effekte. Auch das nachträgliche Verändern des Fokus ist kein Problem: Mit dem Honor 9 Lite muss sich niemand über unscharfe Fotos ärgern. Das Motto: Snap first, focus later!

Das Display eignet sich perfekt für die Darstellung von Spielen oder Videos: Das 18:9-Verhältnis kommt nah an das 21:9-Verhältnis, das in Kinos zum Einsatz kommt. Inhalte werden mit 16,7 Millionen Farben und 428 ppi dargestellt. Und durch die Huawei histen Technologie kommt selbst der Sound an das Kino-Erlebnis ran – Stream an, Welt aus. Speichermäßig sind 3 GB RAM und 32 GB ROM verfügbar, per microSD kann auf bis zu 256 GB erweitert werden – genug für Foto- und Videoaufnahmen in Hülle und Fülle!

