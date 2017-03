InstaFive On A Tuesday Die Fan Accounts aus der Politik

Nicht nur Schauspieler und Musiker haben Fans. Nein, auch Menschen aus der Politik. Deshalb zeigen wir dieses Mal in unseren InstaFive die Fan Accounts von Merkel bis Queen Elizabeth II.

@merkellooks: Bei Angela Merkel denkt man nicht sofort an modische Inspiration. Unsere Kanzlerin ist zwar bekannt für ihre farbenfrohen Kostüme, aber hat damit noch keinen ikonischen Status erworben. Der Account von Alana Johnson zeigt Merkel aber nicht nur in den klassischen Blazern, sondern auch Fotos aus ihrer Freizeit und vor ihrer Amtszeit.

Ein Beitrag geteilt von Alana Johnson (@merkellooks) am 14. Mär 2017 um 7:11 Uhr

@hillarylooks: Auch dieser Account gehört zu Alana Johnson, aber wir dürfen ihn euch nicht vorenthalten. Nach dem gleichen Prinzip wie bei Merkel, kommen wir hier in den Genuss einer guten Auswahl der besten Hillary Bilder: Von ihrem Wahlkampf, als First Lady an der Seite von Bill oder im Arm von Beyoncé.

Ein Beitrag geteilt von Alana Johnson (@hillarylooks) am 24. Feb 2017 um 13:12 Uhr

@michelleobama_2020: Wenn wir schon über einflussreiche Frauen in der Politik sprechen, darf auch Michelle Obama nicht fehlen. Die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten war immer mehr als nur die Frau an der Seite des Präsidenten. Sie war ein Vorbild – modisch, so wie menschlich. Deshalb hat es uns auch nicht gewundert, als sich immer mehr Menschen wünschten, sie würde sich als Kandidatin zur Wahl aufstellen lassen. Diesem Prinzip folgt auch der Fan Account. Vielleicht wird sie 2020 tatsächlich die erste Frau in der amerikanischen Geschichte der Präsidenten?

#equaleducationforourgirls Ein Beitrag geteilt von Michelle Obama 2020 ❤️ (@michelleobama_2020) am 31. Jan 2017 um 17:50 Uhr

@kate_middleton_duchess: Zugegeben, Herzogin Kate hat eigentlich keinen wirklichen Einfluss auf die Politik in Großbritannien, sondern dient eher repräsentativen Zwecken und hat den wohl niedlichsten Thronfolger zur Welt gebracht. Trotzdem schauen viele zu ihr auf – auch aus modischen Gründen. Ihre Looks werden überall geteilt, ihre günstigeren Outfits sind in den Online-Shops sofort ausverkauft und auch der Style ihrer Kinder taucht immer wieder auf. Dieser Account hält auf jeden Fall viel Inspiration bereit.

Ein Beitrag geteilt von Kate Middleton (@kate_middleton_duchess) am 27. Okt 2015 um 18:18 Uhr

@queen_elizabeth_fanpage: Die Queen Elizabeth II lebt gefühlt schon seit 100 Jahren, ist Schirmherrin von über 600 wohltätigen und ehrenamtlichen Organisationen und ist Mutter von Prince Charles. Die parlamentarische Monarchin äußerte sich zwar selten über ihre politischen Ansichten in der Öffentlichkeit, dafür posed sie (fast) immer mit einem Lächeln, einem Hut und sehr stylischen Mänteln. Auf dem Fan Account könnt ihr euch jeden Tag von der Queen selbst inspirieren lassen.

Queen Elizabeth’s visit to Ireland about 5 years ago. #queenelizabeth #royal #royalfamily #england #english #greatbritain #godsavethequeen Ein Beitrag geteilt von Queen Elizabeth II (@queen_elizabeth_fanpage) am 16. Mai 2016 um 7:17 Uhr

