InstaFive On A Tuesday Dinge zum Verlieben

Es ist Valentinstag! Das Fest der Liebe. Oder eben auch nicht. Wir haben fünf Accounts zusammengesucht, die unsere Liebe zu den wirklich wichtigen Dingen feiert: Essen, Kunst, Sex …

@symmetrybreakfast: Für Essens Liebhaber.

Michael macht seinem Ehemann Mark jeden Tag Frühstück. Ja, richtig, jeden Tag. Auf seinen Bildern ordnet er das Essen in perfektem Abstand an und gibt seinem Frühstück neue Symmetrie, sodass es aussieht wie gespiegelt aber eigentlich aus zwei liebevoll angeordneten Tellern besteht. Bei so viel Liebe zur Perfektion sind wir ganz hingerissen. Und wünschen uns auch einen Ehemann, der uns jeden Tag SOWAS zum Frühstück serviert – und wer das für sich und sich nach kochen möchte: Auf Michaels Blog findet ihr seine Kochbücher 💕

@venusmansion: Für Kunst Liebhaber.

Pink meets Renaissance. Der koreanische Grafikkünstler Lee Sol ist verliebt in die „Venus von Milo“. Der Künstler lässt sich immer wieder aufs Neue von seiner Muse inspirieren und erschafft eine 3-D Welt, in der er Grafik, Kunst und Architektur gekonnt zusammenfügt.

@venusmansion kiss time. Ein Beitrag geteilt von Lee Sol (@venusmansion) am 14. Apr 2015 um 23:55 Uhr

@lastnightsreadings: Für die Bücher Liebhaber.

Kate Gavino lebt in New-York und ist ein Buch Nerd. Anscheinend schafft sie es, jede Nacht ein Buch zu lesen (*neid*) und da sie selber nicht schreibt, zeichnet sie ihre Lieblingsautoren mit Quotes auf ihren Insta-Account. Außerdem hat sie den Traum aller Leserinnen erfüllt: Ein Sponsoring von Penguin Books.

Zadie Smith at @bam_brooklyn, 3/22/16 #edbl Ein Beitrag geteilt von Kate Gavino (@lastnightsreading) am 23. Mär 2016 um 5:55 Uhr

@nasa: Für Universum Liebhaber.

Den Traum Astronaut(in) zu werden habt ihr sehr früh, dank der schlechten Physik Noten, aufgegeben? Die Liebe für das Universum blieb aber bestehen? Dann ist das der richtige Account für euch. Die NASA (Nationale Aeronautik- und Raumfahrtbehörde) zeigt auf ihrem offiziellen Account Galaxien, schwarze Löcher, Sterne und Planeten. Statt einmal im Jahr in ein altmodisches Planetarium zu fahren, könnt ihr das All von eurem Bett aus beobachten. Und die Hoffnung stirbt zuletzt: Vielleicht kommt der Tag, an dem das Leben auf einem anderen Planeten als erstes auf Instagram angekündigt wird.

@tinamariaelena: Für die Sex Liebhaber.

Sex on legs! Ohne, dass es nach schlechtem Porno aussieht und vor allem ohne, dass es gleich von Instagram gelöscht wir. Das ist eine Seltenheit.

Tina Maria Elena hat eine große Fantasie und einen weiblichen Blick auf die Welt der Lüste. Und die Prints könnt ihr noch schnell als Valentinstag online bestellen: tinamariaelena.com