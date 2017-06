Gewinnspiel Gewinnt 2×2 Tickets für das MELT Festival

Holt das Konfetti raus, denn das MELT Festival wird 20 Jahre alt! Wir verlosen 2×2 Tickets, damit eure Partyschuhe mal wieder richtig heiß laufen können!

Die fünfte Jahreszeit findet nicht in Köln statt, sondern heißt: Festival-Saison! Und in diesem Jahr gibt es direkt ein Highlight: Das Melt wird 20 Jahre alt! Dass das gefeiert werden muss, steht außer Frage. In der Vergangenheit versetzten bereits Künstler wie Björk, Lana del Rey, Oasis oder Pet Shop Boys das Gelände in Ferropolis in den Ausnahmezustand. In diesem Jahr legt das Melt nochmal ordentlich nach – damit es sich richtig lohnt mit Glitzer um zu sich zu werfen und seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Bitte kurz anschnallen:

The one and only M.I.A. ist dabei! Wir haben fast einen Herzinfarkt erlitten bei dieser Neuigkeit. Außerdem: Die Antwoord, Kate Tempest, Bilderbuch, Sampha, Sohn und viele mehr! In Ferropolis – die Stadt aus Eisen, in Sachsen-Anhalt – wird vom 13. – 16. Juli 2017 gefeiert während Natur und eure Liebe zur Musik verschmelzen. Für die 3-Tage-wach-Fraktion unter euch gibt es auch einen Sleepless Floor.

Für diejenigen, deren Festival Kasse etwas leer aussieht, verlost BLONDE 2×2 Tickets für das Melt Festival. Bitte kommentiert auf unserer Facebook Seite unter den Beitrag mit wem ihr hinfahren möchtet – wir werden die Gewinner dann per Messenger anschreiben. Viel Glück!

Mehr Infos findet ihr unter meltfestival.de und hier kommt das Line-Up💥

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Verlosung beinhaltet ausschließlich die Tickets ohne Anreise. Die Gewinner werden von uns über Facebook Messenger benachrichtigt.

Header: Stephan Flad