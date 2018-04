Little Simz auf Tour: Für diese Konzerte gibt es noch Karten!

Ihr habt euch für dieses Jahr vorgenommen, auf jede Menge Konzerte zu gehen? Dann ab zu Little Simz, die für fünf Shows nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz kommt!

Alles andere als Stille im Wunderland! Im Mai besucht die UK-Rapperin Little Simz nämlich Deutschland, Österreich und die Schweiz für fünf Konzerte und rappt sich mit ihrem Album „Stillness in Wonderland“ in die Herzen ihrer Fans. Das zu verpassen wäre definitiv ein Fehler! Derzeit gibt es für alle Konzerte noch ein paar Karten – also hurry, hurry!

Das sind die Daten ihrer Tour:

Freitag, 04.05.2018, Rote Fabrik, Zürich, Schweiz

Dienstag, 08.05.2018, Ampere/Muffatwerk, München, Deutschland

Mittwoch, 09.05.2018, Flex, Wien, Österreich

Samstag, 12.05.2018, Yaam, Berlin, Deutschland

Dienstag, 15.05.2018, Uebel & Gefährlich, Hamburg, Deutschland