Fashion Week – what's in our bag

Was? Schon wieder Berlin Fashion Week? Ok, diese Dinge dürfen in unserer Handtasche nicht fehlen!

Es gibt ein paar Dinge, die man im Januar auf der Fashion Week in Berlin unbedingt dabei haben sollte. Dazu zählen ein mobiles Ladegerät fürs Smartphone, auch bekannt als Powerbank, für den Fall, dass der Akku nach zu viel Snappen, Posten und Whatsappen schon um 13 Uhr bei 10% Ladung ist. Außerdem eine warme Mütze, weil der Wetterbericht für Berlin mal wieder Minusgrade und Schnee vorhersagt. Ebenso essentiell: Nervennahrung für das Müdigkeitstief am Nachmittag, am besten in Form von Schokolade. Und, klar, ein Notizbuch für oldschool Notizen macht sich auch immer gut. Wir haben auch immer unsere Polaroidkamera dabei, um Backstageszenen und Schnappschüsse von unseren liebsten Fashion Week-Besuchern festzuhalten. Darf ebenso wenig fehlen: eine funky Smartphone-Hülle – die Handyhülle ist die neue It-Bag, you know?

Teaserfoto: Handyhülle von Stella McCartney