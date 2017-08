Living-News muun feiert die individuelle Gemütlichkeit

Das Berliner Label muun stellt in der Kurzfilmreihe „Choose your Comfort“ ganz unterschiedliche Vorstellungen von „Gemütlichkeit“ vor. Zum Beispiel mit der Drag Queen Jinkx Monsoon.

Was gemütlich ist und wann, wo und wie man sich richtig wohl fühlt, davon hat jeder Mensch seine eigene, individuelle Vorstellung. Das kann zu Hause auf dem Sofa mit der Katze sein, in der Küche zwischen Töpfen und Pfannen, im Camper-Van am Strand, morgens im Club auf dem Dancefloor, oder im Drag Queen Kostüm, dick geschminkt, beladen mit Tonnen von Schmuck, auf 12 cm High Heels. Genau das vermittelt die neue Kampagne von muun – mit der Kurfilmserie „Choose your Comfort“.

In der neusten Episode spricht Drag Queen Jinkx Monsoon darüber, was „Gemütlichkeit“ für sie bedeutet: