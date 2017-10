It's Wednesday And I'm Living Porridge-Time! Leckere Rezepte für ein warmes Frühstück

Mit einem selbstgemachten, wärmenden Frühstück in den Tag zu starten, macht graue Herbsttage um Welten besser. Hier kommen vier Rezepte.

Seid ihr der Typ Frühstücker, der sich morgens auf dem Weg zur Uni oder Arbeit schnell etwas vom Bäcker (oder auch nur einen Kaffee) auf die Hand holt? Oder braucht ihr morgens ein ruhiges Frühstück zu Hause, um Energie zu sammeln? So oder so: ein selbstgemachtes, warmes Frühstück am Morgen solltet ihr im Herbst (und Winter sowieso) unbedingt mal ausprobieren! Wenn es draußen ungemütlich wird, gibt es euch Wärme und Power für den anstehenden Tag. Wir haben uns auf Pinterest nach Rezeptideen umgesehen.

Porridge mit Apfel & Zimt

Quinoa-Porridge

Süßer Couscous mit Pfirsich-Kompott

Porridge mit gebratenen Äpfeln und Bananen

Teaserfoto: Some Green Life