Never Not Ballin: Der neue Kickz-Store in Hamburg

New Kickz: Am 23. und 24. März feiert der Basketball-Himmel die Neueröffnung des Stores in der Hamburger Innenstadt. Hier sind alle Gründe, warum ihr auch als Off-Court-Stars dabei sein müsst!

Eure Devise für die nächste Woche lautet: Get On The Court. Denn am 23. März öffnet der legendäre KICKZ-Store seine Türen zum zweiten Mal in der Hamburger Kreuslerstraße und bietet euch nicht nur die heißesten neuen Kicks, sondern auch eine allumfassende Basketball-Experience. Aber keine Angst, auch wenn ihr keine Korbjäger seid und einfach nur die besten Sneaker hypet, ist für euch was dabei. Auf 400 Quadratmetern Store-Fläche liefert euch der Shop einen Playground, auf dem Lifestyle und Basketball eben aufeinander treffen.

Während einige von euch die Basektball-Highglights und virale Clips auf Großformat-Screens verfolgen, können die wahren Basketball-Cracks die neuen Produkte tatsächlich ausprobieren. Auf dem neuen Indoor Court wird euer Shopping-Trip dann nämlich zum Kampf um den Rebound. Umgeben seid ihr dabei von einem Mix aus Holz, Zement und Stahl, der nicht nur so hart ist, wie er klingt, sondern für die Aesthetic-Lover unter euch auch ziemlich cool aussieht.

Wood Walls: Impressionen aus dem KICKZ-Store auf der Berliner Torstraße

Die Erfolgsstory von KICKZ kann man ein wenig so beschreiben wie das Aufwachsen eines Millennial-Teens. 1993 geboren, wird das Sneaker-Baby lange vor Instagram & Co. schnell zum Tempel für Sneaker-Fans. Mittlerweile präsentiert KICKZ sorgfältig ausgewählte Brands und hat den Dunking auf dem Weg zur Lifestyle-Marke erfolgreich versenkt.

Und genau deshalb kennt der Shop seine Fans nur zu gut und hält für die Eröffnungstage ein paar echte Treats bereit. Neben Re-Releases gehypter Modelle erwartet euch der Release von neuen Air-Jordan-Modellen, wie zum Beispiel dem „Game Royal“, „Dunk Contest“ oder „Black Cement“. Außerdem könnt ihr ein KICKZ x Rothco-Shirt selbst designen und habt die Möglichkeit, im Shoot-Out-Contest mit Stance einen Jahresvorrat an Stance-Socken zu gewinnen.

Worauf wartet ihr also? 23. und 24. März. Hamburg. Kreuslerstraße 10. Get on the court.