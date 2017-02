BLONDE BASIC ISSUE Die Absolut x Blonde release party

Wir haben unsere Berliner Crew und #girlsforblonde eingeladen, mit uns den Launch der BLONDE Basic Issue zu feiern und haben für euch ein paar Impressionen des Abends gesammelt.💥❤️

FOTO: Marie Blamage // Polaroid Fuji Intax

BERLIN, BLONDE, BASIC!

Am 03.11.2016 war es endlich soweit! Wir feierten zusammen mit unserer BLONDE Community den Release der Basic Issue. Im St-Georg Club in Berlin Kreuzberg luden wir, zusammen mit ABSOLUT VODKA, all unsere Freunde ein. Getanzt wurde auf die Beats von DJ Sarah Farina, getrunken wurden die leckeren Drinks von ABSOLUT Vodka sowie Carpe Diem und Vöslauer, gefeiert wurde in einem von Künstlerin Martina customizten Raum. Ein weiteres Highlight des Abends war der Live Act der Band SHI, deren EP seit Freitag raus ist.





Ein Riesen Dankeschön an alle die gekommen sind!

Die Bilder des Abends findet ihr hier & auf unsere BLONDE Facebook Seite!.