Fülle war im alten Griechenland ein Zeichen von Wohlstand. Ein runder Bauch, großer Busen und breite Hüften standen zur Zeit der Renaissance für Gebärfreudigkeit und auch kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts waren Kurven noch angesagt. Allerdings bestand man auf eine schmale Taille – deshalb schnürten sich unsere Vorfahren in Korsetts. Ab den 30ern prägen Frauen wie Marylin Monroe oder Doris Day unser Schönheitsideal und präsentieren die Sanduhr-Figur. Danach schwankt es stark. Erst wollen Frauen so dürr sein wie Twiggy, dann doch wieder etwas weiblicher à la Claudia Schiffer und Cindy Crawford und in den 90ern ist Kate Moss‘ „Heroin Chic“ angesagt. Heute befinden wir uns irgendwo zwischen dem Kardashian-Clan und Size-Zero Models.

Der kurze geschichtliche Exkurs zeigt, dass wir schon seit längerem nicht wissen was wir wollen. Und nicht nur wir wissen es nicht – auch die Labels tun sich schwer. Was wollen Frauen denn gerade? Einen aufgespritzten Po und eine Wespentaille? Einen durch Pizza angefütterten Bauch? Große Brüste? Kleine Brüste? Dicke Models in der Werbung oder spindeldürre auf dem Laufsteg? Wir sehen Kampagnen mit fülligen Models und schreien „Hurra, Diversity!“, dann wiederum schauen wir auf die Laufstege und können eigentlich nur Ashley Graham erspähen. Das Sportlabel Nike hat gerade erst seine erste Plus Size Kollektion herausgebracht und in einem Statement den Grund dafür verdeutlicht:

„Nike recognizes that women are stronger, bolder and more outspoken than ever. In today’s world, sport is no longer something that she does, it’s who she is. The days where we have to add ‚female‘ before ‚athlete‘ are over. She is an athlete, period. And having helped fuel this cultural shift, we celebrate these athletes‘ diversity, from ethnicity to body shape.“