Pride ist eine Haltung für alle

Was machst du?

Mit sechs Jahren habe ich meine erste Digital-Kamera geschenkt bekommen und habe erst angefangen Landschaften zu fotografieren. Vor zwei Jahren habe ich dann begonnen Bilder von Menschen zu machen. Ich bin fasziniert von Menschen und ihrem Verhalten. Diese Momente möchte ich gerne festhalten und versuche die Fotos sehr natürlich aussehen zu lassen. Man soll das Gefühl bekommen sich in den Moment hinein zu versetzen.

Hobby oder Welt erobern?

Momentan fotografiere ich nur als Hobby, aber ich würde mich freuen wenn ich später mit meinen Bildern den Menschen etwas Neues und Spannendes zeigen kann. Und damit deutlich zu machen, dass es so viele verschiedene wundervolle Menschen und Sachen auf dieser Welt gibt.

Wie würdest Du deinen Stil beschreiben?

Ich habe keinen bestimmten Stil, ich probiere momentan einfach viel Verschiedenes aus.

Was ist Mode für dich?

Mode macht mich stark, ich mag es mit meinem Kleidungsstil zu provozieren. Ich finde man kann sehr viel mit seinem Kleidungsstil ausdrücken, allerdings sollte man es auch nicht zu ernst nehmen. Ich beschäftige mich gerne mit verschiedenen Kleidungsstilen und probiere gerne Unterschiedliches aus. Und ich liebe es in Secondhand-Shops nach Schätzen zu suchen.

Was magst Du an dir am liebsten?

Ich bin sehr neugierig und weltoffen.

Definiere „Frau sein“.

Als Frau sollte man die Freiheit haben, über alles reden zu können ohne dafür als „unweiblich“ bezeichnet zu werden. Und man sollte tragen können, was man möchte, ohne dafür verurteilt zu werden. Und als Frau sollte man immer die Möglichkeit haben für sich selbst entscheiden zu können. Aber das gilt auch für die Männer da draußen.

Welche sind deine persönlichen Dämonen?

Ich habe Angst davor, irgendwann ein langweiliges Leben zu führen und all die kleinen Augenblicke zu verpassen. Und ich habe Angst davor meine Neugier zu verlieren, wenn ich älter werde.

Was ist deine Botschaft an die Frauen da draußen?

Lasst euch nicht unterdrücken oder einschüchtern. Lebt so, wie ihr es für richtig haltet. Lasst euch von keinem sagen, wie ihr zu leben oder zu sein habt. „My purpose in life does not include a hankering to charm society.“ – James Dean