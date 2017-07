Die Schlagzeilen sind groß. Die Häme ist es auch. Was Lena Meyer-Landrut passiert ist, kennen auch Frauen wie Jennifer Lawrence, Rihanna oder Kate Upton: spöttische Kommentare, sexistische Anspielungen und ein Haufen Typen, die sich die Finger wund googeln, um die Bilder zu finden, die von einer Armee Anwälten immer wieder gelöscht werden müssen. Wenn wir aber mal ehrlich sind: Wir dürsten alle danach, die großen Stars nackt zu sehen, vermutlich weil diese ungeschminkte Intimität das Letzte ist, was unser voyeuristisches Verlangen noch befriedigen kann, und wir uns einreden können, dass ihre angebliche Perfektion doch nur Photoshop zu verdanken ist. Und weil wir denken, dass uns so was niemals passieren wird. Wer will sich schließlich schon in den Computer von Otto-Normalverbrauchern einhacken, um dessen unspektakuläre Nacktaufnahmen an Magazine zu verkaufen? Eben.

Nacktfotos gehören zur Liste der Tabuthemen und wir hören immer eine tadelnde Stimme in unseren Köpfen: „Fräulein, so was macht man nicht!“ Aber nicht nur Lena tut es oder Jennifer oder die kopflosen nackten Typen bei Tinder – sondern fast jeder von uns. Sich selbst zu fotografieren in seiner vollen Pracht, wie Gott uns geschaffen hat, gehört zu den natürlichsten Dingen auf der Welt, spätestens seitdem wir alle eine Frontkamera an unseren kleinen Geräten haben. Das Ganze hat nichts mit dem zu tun, was Webcam-Girls für Geld tun, oder mit den pornografischen Anzeigen, die auf den Streaming-Seiten unserer Online-Serien aufpoppen. Das Ganze hat auch nichts mit Fremdscham-Content wie dem Ekelfilm „Two Girls One Cup“ zu tun und der „Playboy“ hat erst recht nicht das Privileg dieser Fotografie gepachtet. Nein, Nacktfotos gehören eigentlich zur Erforschung des eigenen Körpers. Ähnlich wie beim traditionellen Selfie probieren wir jeden Winkel aus und jede Position, bis wir das perfekte Bild haben. Auf dem Weg dahin können wir mit der kleinen Smartphone-Kamera jeden Zentimeter unseres Körpers abscannen. Statt eines kritischen Blicks auf Pickel und Rötungen obenrum betrachten wir nun Körperöffnungen und Wölbungen untenrum. Heutzutage müssen wir uns glücklicherweise nicht mehr mit einem kleinen Spiegel aufwendig verbiegen, sondern können bequem Fotos von allen Stellen machen, um sie danach auf unserem Handy ranzuzoomen. Allerdings sollte man seine persönli- che körperliche Dokumentation nicht an jeden schicken – nicht nur weil nicht jeder den kleinen roten Punkt an eurem Hintern sehen will.