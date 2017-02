Was ist Mode für dich?

Früher habe ich wie wild Second-Hand-Klamotten gesammelt. Jetzt bin ich dabei, meinen Kleiderbestand auf Klamotten zu reduzieren, in denen ich mich wohl fühle. Außerdem nähe und stricke ich seit neuestem eigene Kleidungsstücke. Es war mir wichtig zu lernen, wie ein Kleidungsstück entsteht. Mir den Wert eines Kleidungsstücks bewusst zu machen. Und er ist mir anhand der Zeit, die ich dafür aufopfere, bewusst geworden. Das, was mich an der Modeindustrie nämlich stört, ist diese Schnelllebigkeit. Trends kommen und gehen und es entsteht immer wieder der Drang, sich etwas Neues zu überlegen. Ich finde es anstrengend und versuche durch Entschleunigung dagegegen zu wirken. Ich kaufe wenig Kleidung, dafür müssen die Produkte qualitativ hochwertig sein. Ich möchte meine Lieblingsstücke nur noch mit guten Gewissen tragen können, ohne, dass Menschen am anderen Ende der Welt wegen meiner Konsumgeilheit leiden müssen.

Was magst Du an dir am liebsten?

Ich bin immer bereit und offenherzig wenn es darum geht, neue Dinge zu lernen. Diese Bereitschaft habe ich auch mir selbst gegenüber.

Außerdem mag ich meinen Humor, denn ich habe keine Angst, auch über mich selbst zu lachen.

Definiere „Frau sein“.

Eine Frau zu sein, bedeutet für mich in erster Linie, seine Emotionen frei auszuleben zu können. Und dazu stehen zu können.

Frauen haben empfindliche Sensoren und ein facettenreicheres Gefühlsspektrum, was ihnen ermöglichen sollte, zu ihren Emotionen zu stehen und zu lernen, auf sich selbst zu beruhen. Wir sollten aufhören zu hoffen, dass irgendjemand uns die Bestätigung gibt, die wir uns selbst geben müssten. Es ist nicht so einfach und mein Menstruationszyklus und die damit verbunden Hoch und Tiefs erschweren es mir, es beizubehalten. Aber das gehört dazu und ich versuche mich nicht zu sehr davon beeinflussen zu lassen.

Welche sind deine persönlichen Dämonen?

Ich selbst. Ich stehe mir viel zu oft im Weg.