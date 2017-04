Keep It Real On A Saturday Männerquote

Gratulation, die VOGUE hat einen Jungen bekommen.

Edward Enninful ist der neue Chefredakteur der britischen Ausgabe – als erster Mann in der rund hundertjährigen Geschichte des Modemagazins. Er löst damit Alexandra Shulman ab, die nach 25 Jahren aussteigt. Wer sich jetzt fragt, warum wir diese Mitteilung als spektakulär empfinden, obwohl es nach einem ganz normalen Personalwechsel aussieht, sollte sich gesagt sein lassen: Diese Entscheidung ist ein guter Beweis dafür, dass Gleichberechtigung auch anders herum funktioniert.

In der frauendominierten Modewelt (wir lassen die vielen vielen männlichen Modedesigner mal außen vor) regieren Namen wie Anna Wintour, Vanessa Friedmann, Carine Roitfeld oder Suzy Menkes. Jetzt gibt es die ersten Männer in den Chefetagen der wohl größten und bekanntesten Modezeitschrift weltweit. Denn nicht nur Edward darf sich nun Chefredakteur nennen, sondern auch Emanuele Farneti, der die italienische Vogue übernimmt. Doch besonders Edward ist kein unbekannter Name. Er ist mit 16 Jahren als Model in die Modewelt hineingekommen und übernahm mit 18 Jahren den Posten des Style Directors beim i-D Magazine. Und auch für die amerikanische VOGUE (wir sahen ihn in der Doku The September Issue) und für die italienische Ausgabe war er bereits tätig. Nun kommt Edward Enninful frisch vom W Magazine nach London, in die Stadt, in der er aufgewachsen ist.

Eine Zeitschrift, die seit Jahren den Ton angibt und gleichzeitig ein bisschen als konservativ und alt eingesessen gilt macht nun den Schritt und ernennt einen Mann als die wichtigste Figur in ihrem Haus. Wir alle, die wir immer nach Diversität und Gleichberechtigung schreien, sollten bei so einer Neuigkeit ruhig mal applaudieren, denn schließlich ist die Männerquote in vielen Unternehmen dieser Sparte besonders niedrig. Und letztlich geht es nicht nur darum, Frauen in den Chefsessel zu bekommen.