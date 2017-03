Have you met? Sophia Wenzel: „Alles was man braucht, ist Durst.“

Das Bier Trinken zum Beruf machen? Warum eigentlich nicht. Sophia ist Bier-Sommelière und verrät im Interview, warum sie sich in der Branche durchgesetzt hat – ganz ohne Schnurrbart oder Bierbauch.

Spätestens wenn man Sophia Wenzel kennengelernt hat, fällt der Satz „Ich trink einen Sekt vielleicht“ nicht mehr so oft. Beim Craft Beer Tasting im Headquarter des Hamburger Delikatessenhändlers Foodist ist Sophias positive Art nicht nur dem Alkohol zu verdanken. Noch bevor der erste Kronkorken zu Boden fällt, hat uns die junge Hamburgerin bereits in ihrem Bann – und das nicht nur, weil sie sich „Bier-Sommelière des Jahres“ (2015) nennen darf. In Skinny Jeans, weißem Shirt, rotem Lippenstift und mit viel Know-How macht sie uns alten Weintrinkern die Lust auf ein gutes Bier wieder schmackhaft. Während wir uns am Buffet noch eine gute Grundlage für das anschließende Tasting schaffen, erklärt sie zusammen mit Foodist-Gründer Alex Djordjevi, warum gerade die kleinen Brauereien so interessant sind und Bier nicht immer nach bitterem Pils, sondern auch nach Mango, Maracuja, Koriander oder Chili schmecken kann. Auch Schokoladen- oder Kokos-Aromen sind keine Seltenheit. Wir schnappen uns ein Glas und können kaum darauf warten, in den Genuss zu kommen, das alles auszutesten. Und tatsächlich ist ein Bier-Tasting wesentlich entspannter als das typische Wein-Geheuchel inklusive Glas schwenken, schnuppern und das Jahr schätzen. Da wir gemäß Sophias Motto nur Durst brauchen, heißt es deshalb schnell: Prost! 🍻

Ein Beitrag geteilt von Sophia Wenzel (Official) (@sophiawenzel_offical) am 1. Mär 2017 um 8:50 Uhr

Nach ihrer klassischen Ausbildung zur Restaurantfachfrau hat Sophia noch vor der Eröffnung in Tim Mälzers Bullerei angefangen und auch das benachbarte Braugasthaus „Altes Mädchen“ mit aufgebaut. Was sie neben dem professionellen Biertrinken und Ausschenken noch so mag, beantwortet unser neues #girlsforblonde im Interview.