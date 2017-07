Mode-News Bei Gucci und Chanel wird es galaktisch

In dieser Saison ist die Modewelt vom Weltall fasziniert.

It’s all about the space – das ist das ungeschriebene Motto vieler Luxusmodemarken in diesem Jahr. In der neuen Chanel Kampagne, die vom Meister Karl Lagerfeld selbst fotografiert wurde, sehen wir Lily Rose Depp und Cara Delevigne in Designs, die an Astronauten erinnern und Pullover mit genau diesem Print. Chanel ist bekannt für seine aufwendigen Runway Präsentationen und für die Fall/Winter 2017 Kampagne wurden die Gäste in Paris zum Start einer Rakete eingeladen. Das Video findet ihr hier.

Auch Gucci begeisterte mit einer aufwendigen Kampagne inklusive Film, der stark an eine Interpretation von Star Wars erinnert, alleine durch das Intro. Tatsächlich dienten Kult Sci-Fi Klassiker, wie „Das Schrecken vom Amazonas“ (1954) oder „Alarm im Weltall“ (1956) als Vorbild.

Fotografiert von Glen Luchford ist die neue Kampagne eine Hommage an Vintage-Klassiker – die ihr auch im Bewegtbild sehen könnt, denn es gibt passend dazu auch einen Kampagnen-Film: