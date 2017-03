Gute News für alle Weekday-Fans: Am 7. April um 12 Uhr eröffnet Weekday seinen zweiten Store in Hamburg, und zwar auf dem Schulterblatt 26–36. Um das gebührend zu feiern, lädt das schwedische Modelabel am Abend zu einer Party in den Club „Kleiner Donner“ – und wir verlosen insgesamt zwei Weekday-Package rund um den neuen Store.

Was die Packages enthalten:

2 Gästelistenplätze für die Weekday-Party im „Kleiner Donner“ (direkt am Tag des Store Openings, 7. April ab 23 Uhr – Eintritt ab 21 Jahren!)

je 1x Weekday Jeans nach Wahl

je 1x Weekday Eyewear nach Wahl

Wie ihr mitmachen könnt:

Um an unserer Verlosung teilzunehmen und eins der beiden Packages zu gewinnen, schickt bis spätestens 3. April eine E-Mail an gewinne@blonde.de und zeigt uns, wie ihr ein Weekday-Piece tragt (ihr müsst nicht von Kopf bis Fuß zu sehen sein, macht, was ihr wollt!). Nennt uns in der E-Mail außerdem euer Alter und euren Namen.

Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Gewinne können nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen.