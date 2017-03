Monday Label Crush HADES – intellektuelle knitwear

Wir hatten ja keine Ahnung, wie cool ein Merino-Strickpullover sein kann. Seitdem wir das britische Label Hades kennen, sind ihre klassischen Pullis für uns das ultimative Indie-Girl-Piece.

Die erste Kollektion von Hades war legendären Punk-Bands gewidmet – Patti Smith, Sonic Youth, The Smiths; die Namen sind in plakativen Kontrastfarben auf den klassischen Rundhalspullovern zu lesen. Wir haben uns auf Instagram sofort verknallt, und das Label seitdem im Auge behalten.

Jetzt ist die zweite Kollektion erschienen und diese steht unter dem Motto „Inner Privacy“. Was das bedeutet? Kurze Slogans und geflügelte Worte wie „Bonjour Tristesse“, „Inner Self“, „Anxiety“ und „The Exquisite Pain“, die sich um unsere innersten Gefühle drehen, sind auf rosa, babyblaue, schwarze oder rote Pullover gestickt. Alle Merinopullover werden in Portugal produziert und in England bestickt – und zu jeder Bestellung wird ein kleines Booklet mit Short Stories und Essays zum Thema geliefert, damit man sich gleich noch tiefer mit der Thematik auseinandersetzen kann.

Perfekt für alle, die ihr Herz auf der Brust tragen wollen. Die Pullover sind im Web-Shop von Hades erhältlich.