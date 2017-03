Monday Label Crush I Am Studio – from Russia with love

Das russische Label I Am Studio von Designerin Daria Samkovich lehrt uns, dass Moskau durchaus auch leisen Luxus kann!

Moskau – da denken wir spontan immer noch an Pelzmäntel, Kaviar, Diamanten und Krokotaschen. Aber das macht natürlich längst nicht den russischen Stil aus. Asche auf unser Haupt! Moskau kann nicht nur Opulenz und Protzo-Luxus, in der russischen Hauptstadt sind durchaus auch großartige junge Modedesigner zu finden, die einen ganz anderen Stil pflegen. Die Designerin Daria Samkovich ist uns besonders positiv aufgefallen. Sie setzt mit ihrem Label I Am Studio auf „affordable luxury“, klassisches Tayloring, perfekt sitzende Mäntel, Jeans und Röcke, manchmal mit einem femininen Twist, und immer wieder in Trend-Farben oder angesagten Materialien.

Das Label erinnert an A.P.C. oder Céline – keine Assoziationen, die uns früher zu russischer Mode eingefallen wären.

Alle Stücke von I Am Studio werden aus hochwertigen europäischen Materialien in Russland produziert. Erhältlich sind sie zum Beispiel im Webshop des Labels.

FOTOS & TEASER: I Am Studio