Monday Label Crush Total vernetzt mit Kunert Blue

Die traditionsreiche Strumpfhosenmarke Kunert hat sich mit der Blue Kollektion neu erfunden. Und die Strumpfhosen sind nicht nur total heiß, sondern auch nachhaltig.

Wahrscheinlich gibt es gerade keine angesagtere Beinkleidung als Netzstrümpfe oder Netzstrumpfhosen. Was vor einer Weile noch nach Punk, Eighties oder Mottoparty aussah, ist zurzeit in der Toplist der High Fashion – Netzstrümpfe in Sneakers, Loafers oder Heels, unter Used Look Jeans – die Modewelt kann gar nicht genug von Netz bekommen.

Auf den Trend hat auch Kunert, eine Strumpfhosenmarke, die schon unsere Omas kannten, reagiert – und ist damit neu in den Fokus unserer Aufmerksamkeit gerückt. Zur Kunert Blue Kollektion gehören Netzstrumpfhosen, sowie 15 Denier zarte und blickdichtere 30 Denier Strumpfhosen, die alle aus recyceltem Nylon alias Polyamid gemacht sind. Econyl nennt sich das neue, nachhaltige Garn. Auch das Verpackungsmaterial und die Bedruckung der Blue Kollektion sind ökologisch gefertigt.

Ebenso toll: Das Lookbook zur neuen Linie ist echt zum Verlieben! Kleine Kostprobe? Bitte sehr: