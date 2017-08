Monday Label Crush Monogram Studio – T-Shirt-Art

Hinter dem Label Monogram Studio steckt eine Gruppe von Grafik-Lovern – und das sieht man auch.

„Vor Jahren haben wir uns kennengelernt und sind über die gemeinsame Liebe zu allem Grafischen Freunde geworden“, schreiben die Macher von Monogram Studio auf ihrer Website. Wer sie sind? T-Shirt-Lover, treue Besucher der öffentlichen Bücherei, begeisterte Bildersammler, Grafikdesign-Fanatiker, und mit Designpreisen ausgezeichnete Designer.

Was herauskommt, wenn man das alles mischt? Grafische, außergewöhnliche T-Shirts mit Designs, die so cool und kreativ sind, dass wir sie uns auch als Artprint an die Wand hängen würden. Weil die Monogram Studio-Macher auch ein klares Retro-Faible haben, zieren viele ihrer Shirts grafische Elemente aus den 60ern, 70ern und 80ern.

Auch Man Repeller Leandra Medine ist Fan und hat zusammen mit Monogram Studio eine T-Shirt-Kollektion gelauncht.

Mehr zu sehen gibt’s auf Instagram.

Fotos: Monogram Studio