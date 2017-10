Monday Label Crush Yeez Louise – das nächste Trend-Shirt-Label

Das Amsterdamer Label Yeez Louise ist wie gemacht für Instagram-Influencer – kein Wunder, die junge Frau dahinter ist selbst Fashion-Expertin.

Seit Liz Louise 2009 ihren Abschluss an der renommierten Artemis Styling Academy in Amsterdam gemacht hat, hat sie in der Modebranche gearbeitet. Logisch, dass sie erkennt, was gerade angesagt ist und welche Trend-Teile junge Girls heute tragen wollen.

Ihr Label Yeez Louise ist prädestiniert, ein neues IT-Label zu werden: coole Prints, Referenzen zur Popkultur, markante Slogans und auffällige Farbkontraste. Yeez Louise konzentriert sich auf T-Shirts und Sweatshirts – alle haben kleine Besonderheiten, was den Schnitt und die Details angeht. So ist der Kragen der T-Shirts zum Beispiel leicht erhöht, sodass man besonders gut Halsketten zum Shirt layern kann.

Alle Produkte sind im eigenen Webshop erhältlich.

Fotos: Yeez Louise