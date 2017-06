Mode-News Ruffle Love bei Citizens of Humanity

Keine Frage, Jeans gehören zu unseren Alltime-Favourites – und bei Citizens of Humanity gibt es jetzt eine ziemlich besondere Kollektion.

Das US-Denimlabel Citizens of Humanity hat uns in der Vergangenheit schon mit einigen Jeansmodellen umgehauen (die „Liya“ ist der Traum aller Vintage-Jeans-Lover!) – die neueste Kollektion verdient dabei jedoch eine besondere Erwähnung. Die Rede ist von der limitierten „Ruffle Collection“: sechs Modelle mit ausgefallenen Rüschenverzierungen am Saum oder seitlichen Hosenbein.

Unser Favorit: die „Drew Flounce“, eine High-Rise-Jeans mit opulenten Flamenco-Rüschen am Saum. Die macht jeden alten T-Shirt-und-Sneakers-Look sofort mega fresh!

Erhältlich ist die „Ruffle Collection“ ab Juli in ausgewählten Boutiquen sowie online bei Stylebop und Unger.

Bilder: Citizens of Humanity