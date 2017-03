Mode-News Topshop Bride – ab April gibt’s Brautmode bei Topshop

Am 13. April erscheint Topshop Bridal, eine Kollektion von Brautkleidern und Kleidern für Brautjungfern.

Obacht, werdende Bräute und Brautjungfern, ab dem 13. April könnt ihr eure Outfits für den großen Tag bei Topshop shoppen, denn dann launcht der britische Moderiese Topshop Bridal. Die Kollektion besteht aus insgesamt fünf Brautkleidern und 25 Kleidern für Brautjungfern. Außerdem umfasst sie Accessoires wie Schuhe, Haarschmuck und Wäsche.

Der Style: luftig-leicht, fließende Stoffe statt steifem Tüll, Vintage-Anleihen und – auffällig – Brautkleider in flieder- und roséfarben, für alle Bräute, die sich mit Weiß nicht so wohlfühlen. Übrigens ist die Kollektion limitiert, wenn ihr Interesse habt, müsst ihr euch also beeilen.

Das Lookbook zur Kollektion macht schon einmal richtig Lust auf Sommerhochzeiten!

Fotos: Topshop