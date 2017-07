Mode-News Die Bread & Butter 2017 wird BOLD!

Vom 1. bis 3. September findet die diesjährige Bread & Butter by Zalando in Berlin statt. Rund um das Motto „Bold“ launcht Zalando eine Video-Serie mit inspirierenden Kreativen.

Anfang September steigt die zweite Bread & Butter by Zalando in Berlin. Wieder wird es ein buntes „Festival of Style and Culture“ mit jeder Menge Mode, Musik und Kreativität geben. Um das Neueste rund um das Event und das diesjährige Motto „Bold“ zu teilen, entstanden mehrere 45-sekündige Videos mit inspirierenden Persönlichkeiten aus der Kreativbranche. Mit dabei sind unter anderem: Dame Vivienne Westwood, Jefferson Hack und Adwoa Aboah. Auch Producer und DJ MikeQ hat ein Video gemacht, in dem er über Mode, Musik und die Ballroom-Szene spricht:

Falls ihr euch jetzt schon Tickets für die Bread & Butter by Zalando sichern wollt, könnt ihr Early-Bird-Tickets zum Preis von 15 Euro pro Tag online kaufen.